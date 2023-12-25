تفاصيل أغرب مرض في 2023 بعد ظهوره بأمريكا.. عدوى قاتلة تأكل الدماغ

تناول تقرير لموقع «جيزمودو» المتخصص في الأخبار العلمية والتقنية معلومات عما وصفه بأغرب مرض ظهر في عام 2023، وهي حالة تمّ رصدها في مقاطعة شارلوت بولاية فلوريدا الأمريكية لرجل أصيب بعدوى آكلة للدماغ، والمفارقة أنها انتقلت إليه من مياه الصنبور غير المغلية.

ويقول الموقع إنَّ التهابات الدماغ البشرية عادية بدرجة كافية بسبب ندرتها وحدها، لكن العدوى التي يتحدث عنها هي نتاج العدوى الطفيلية التي تعرف باسم «الأميبا»، إذ أن ابتلاع الأميبا عن طريق تناول الماء الملوث لن يجعل الشخص مريضاً فقط، بل يصل مباشرة إلى الدماغ، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يرتفع الماء إلى الأنف.

حالة غريبة لمواطن أمريكي أصيب بالعدوى الآكلة للدماغ

ولفت الموقع إلى أنَّه منذ اكتشاف الأميبا في الستينيات، لم يتم توثيق سوى حوالي 150 حالة من هذا القبيل في الولايات المتحدة، وللأسف، بمجرد وصولها إلى الدماغ، تكون العدوى قاتلة دائماً تقريباً، إلا أنَّ حالة المواطن الأمريكي المرصودة كانت الأكثر غرابة من معظم الحالات.

وأوضح أنَّ الرجل يعتقد أنَّه قد أصيب بالعدوى عن طريق شطف جيوبه الأنفية بماء الصنبور غير المغلي، وهي أول حالة معروفة لحدوث ذلك في فلوريدا، كما يُعتقد أن هذه هي الحالة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم توثيقها في فصل الشتاء.

ظهور متحور جديد لفيروس كورونا

ويأتي الحديث عن تلك العدوى، تزامناً مع مخاوف متصاعدة في العالم جراء ظهور متحور جديد لفيروس كورونا هو «إن جي .1»، ينتشر بسرعة كبيرة لكنه غير قاتل بعد، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخراً، كما أن اللقاحات المتوافرة لمواجهة كورونا تصلح لمكافحته كذلك.

وتشير إحصاءات رسمية في الولايات المتحدة إلى أنَّ الإصابات بالمتحور الجديد تشكل ما يقترب من 50% من الإصابات التي يتم رصدها بفيروس كورونا، وفقاً لما أعلنته المراكز الطبية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على نحو يثير قلقاً بالغاً بين الأمريكيين.

ومنذ ظهور فيروس كورونا نهاية عام 2019، ومن فترة لأخرى يتمّ رصد حالات إصابة بأمراض غريبة بعضها تكون أمراض جديدة وأخرى قديمة تعود، ويعزو كثيرين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض إلى ضعف المناعة الذي تسببت فيه جائحة كورونا لدى الملايين حول العالم.