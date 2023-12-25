وكيل «تعليم مطروح» يجتمع بمدراء مدارس المبادرة الرئاسية: أنتم باكورة التغيير

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد، والذين جرى اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لترشيح 1000 مدير مدرسة، وذلك بحضور مديري إدارتي مرسى مطروح والعلمين التعليمية.

استعراض الإيجابيات في مدارس مطروح

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، خلال الاجتماع الإيجابيات والسلبيات خلال المرحلة الماضية، منذ تولي المدراء الجدد مسؤولية مدارس المحافظة، ونبه على ضرورة اتخاذ الإيجابيات خطوة مفيدة نحو معالجة السلبيات وفق الإطار القانوني.

العقبات التي تواجه مديري المدارس

واستمع وكيل تعليم محافظة مطروح إلى أهم العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية وسبل معالجتها، وناقش مع المديرين السته الجدد بإدارتي مطروح والعلمين التعليميتان خطة العمل المستقبلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وقال وكيل تعليم مطروح، لقيادات المدارس الجديدة: «أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس، للارتقاء بأدائها»، متمنياً لهم التوفيق فى تقديم نماذج تربوية مضيئة للنهوض بمنظومة تعليم مطروح.