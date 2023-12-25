مدير القومسيون الطبي بأسيوط يقرر بدء العمل من السابعة والنصف صباحا

فاجئ الدكتور أحمد سيد موسى، مدير القومسيون الطبي العام ووكيل مديرية الصحة بأسيوط، العاملين بالقومسيون الطبي العام في بالمحافظة، وتفقد سير العمل به.

وخلال جولته شدد مدير عام القمسيون الطبي العام بأسيوط بفتح منافذ استقبال طلبات المواطنين السابعة والنصف صباحاً، وتابع سير العمل واستمع إلى مطالب وشكاوى عدد من المترددين، ومن بينهم مطالبي الانتفاع بمشروع تكافل وكرامة.

فتح لقاءات حوارية مع المواطنين

وأكد الدكتور أحمد سيد، ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضى والمترددين؛ لتلقي الخدمة للتعرف على أهم الملاحظات، وتذليل أي مشكلات والتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

وكشف مدير القومسيون الطبي العام بأسيوط خلال الجولة، عن تشكيل فريق من القومسيون لخدمة المواطنين والعمل على إنهاء، وإجراءات خدماتهم خاصة وجود نسبه كبير من المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن أي تقصير من أي موظف تجاه المواطنين في العمل سيواجه بكل حسم، وقد يصل الأمر إلى نقل الموظف خارج القومسيون، حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين ومعاقبة المقصرين والمتهربين ممن يتركون العمل.

وأوضح، أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط، والاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية والوقوف على مشاكل المرضى.