«أزهر أسيوط» يحتفل بالفائزين المتأهلين إلى الدورة الأولى للحاضنة التكنولوجية

شهد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور محمد جلال مدير الحاضنة، مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال، عميد كلية الهندسة بقنا، حفل اختتام المعسكر التدريبي وإعلان أسماء الفائزين المتاهلين للالتحاق بالدورة الأولى للحاضنة التكنولوجية «رواق أسيوط»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

لجنة التحكيم

جاء ذلك بحضور لجنة التحكيم والتي تضم الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتورة خلود حسام حسانين، عميد كلية التجارة بنات بأسيوط، والدكتور إيهاب عبدالرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وأمجد محمد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، والدكتور أحمد ضاحي مدير مركز دعم الابتكار بالقرية الذكية بأسيوط، وفريق حاضنة رواق أسيوط والذي يضم الدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات والدكتور محروس على الأستاذ بكلية الهندسة بقنا، والدكتور وليد صابر والدكتور أحمد يوسف والدكتورة إسلام سمير، والدكتور عبدالله عليان المدرس بكلية العلوم.

دور جامعة الأزهر في ريادة الأعمال ودعمها للشباب في دعم أفكارهم الابتكارية

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، مرحباً بالحضور، وناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، مؤكدا على دور جامعة الأزهر في ريادة الأعمال ودعمها للشباب في دعم أفكارهم الابتكارية، وأن حاضنة رواق أسيوط أحدث حاضنات سلسلة الحاضنات التكنولوجية «رواق» بجامعة الأزهر والمنشأة بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات «انطلاق» بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتى تعد الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط والتى تقدم خدماتها ليس فقط لمنسوبي جامعة الأزهر، وإنما تمتد لكل الطلاب والخريجين في الوجه القبلي من داخل و خارج جامعة الأزهر، وهذا ما يتماشى مع رؤية مصر 2030م.

أول حاضنة بجامعة الأزهر

وأوضح الدكتور محمد جلال فرغلي، مدير الحاضنة، مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال، أن حاضنة رواق الأزهر هي أول حاضنة تم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2018 وتقوم بتبني واحتضان جميع الأفكار والمشروعات من الطلاب والخريجين ورواد الأعمال والتي تقدم جميع أوجه الدعم الفني والمالي والتدريبي لتطوير أفكارهم ومساعدتهم في تكوين شركات تكنولوجية ناشئة خاصة بهم تساهم في دعم الاقتصاد المعرفي ونشر ثقافة العمل الحر و محاربة البطالة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحقيقاً لرؤية مصر 2030م لدعم الشباب المبتكرين والمبدعين، وأن حاضنة الاعمال التكنولوجية رواق بفرع جامعة الأزهر بأسيوط في دورة الاحتضان الأولي والمتخصصة في دعم الأفكار و الابتكارات و الشركات الناشئة لتقديم حلول للتحديات المناخية في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.

و تقدم حاضنة رواق أفضل برنامج احتضان لدعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين فى لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى شركات ناشئة تقدم حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعانى منها المجتمع في مجال التغيرات المناخية وسوف يتم تقديم دعم للفريق الفائز بمبلغ مالي يصل قيمته إلى 300 ألف جنيه لكل فريق مقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج الاحتضان لحاضنة رواق.

جدير بالذكر أن الحاضنة قد قدمت عدد 150 فكرة تم تصفيتهم من خلال المراحل المختلفة إلى عدد 30 فريقاً حضروا معسكرا تدريبا لمدة شهرين ووصل منهم عدد 13 فريقاً للتنافس في المرحلة النهائية التى جرت اليوم امام لجنة التحكيم لاختيار أفضل الأفكار للفوز ببرنامج الاحتضان و الالتحاق بالحاضنة، وسوف يتم إعلان الفرق الفائزة بعد الإنتهاء من أعمال التحكم.

كما حضر الحفل الدكتور ماجد عثمان عميد كلية التربية بنين بأسيوط و الدكتور أحمد العادلي مدير وحدة ضمان الجودة والدكتور أحمد ورداني عضو المكتب الفني و حسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة المساعدة بأسيوط وأحمد شمس ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والفرق المشاركة.