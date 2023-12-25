تحليق 55 رحلة بالون طائر تقل 1200 سائح في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، تحليق 55 رحلة بالون طائر تقل على متنها 1200 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، بحسب أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

رحلات البالون تحقق رواجا سياحيا

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر يشهد رواجا سياحيا تزامنا مع حلول عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي، إذ يتوافد الآلاف من السائحين إلى الأقصر، لقضاء أجواء عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، قادمين من الغردقة، ورحلات الشارتر عبر مطار الأقصر الدولي.

35 دقيقة مدة الرحلة الواحدة

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن الرحلة الواحدة فى البالون الطائر تستغرق مدة زمنية تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، والمدة المسموح بها بالتحليق بالبالون الطائر من الطيران المدني هى ساعتين يوميًا، وتنقسم إلى نصف ساعة قبل شروق الشمس، وساعة ونصف بعد شروق الشمس، وهناك رحلتان يوميًا، رحلة قبل الشروق وهى الأعلى إقبالًا من السائحين، ورحلة أخرى بعد شروق الشمس.

وأوضح أن الشركات العاملة في البالون الطائر سجلت حوالي 20 شركة، حيث تحتل الأقصر المركز الرابع عالميا فى سياحة البالون، الذي يعتبر من أفضل سياحات المغامرات فى مصر، والبالون الطائر برفع نسبة الطلب السياحى على محافظة الأقصر بنسبة من 30 إلى 35% من السياح الوافدين.