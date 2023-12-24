تزيين مداخل وشوارع الأقصر استعدادا لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة (صور)

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، استعدادا لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة.

أهم المواسم السياحية

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن المحافظ وجه تعليمات بظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، إذ يمثل رأس السنة الميلادية أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، وتستقبل خلاله الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها، لافتا إلى أن أعمال تزيين الميادين والأشجار يتم بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمحافظة.

أشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن فنادق الأقصر زينت مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة، ورفع أي إشغالات بكل مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال الاحتفالات.

نسبة إشغال جيدة

وفي سياق آخر، أكدت غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، في تصريح سابق للوطن، أن المحافظة تشهد نسبة إشغال سياحي جيدة، تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس ورأس السنة، مؤكدة أنها اتخذت كل الاستعدادات الممكنة لتنظيم الاحتفالات بشكل لائق يتناسب مع مكانة الأقصر السياحية.