محافظ الأقصر يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الصرف الصحي في الحبيل

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل، للوقوف على سير الأعمال بالمحطة، ومتابعة الأعمال داخل المحطة والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

وتخدم المحطة سكان مدينتي الأقصر والبياضية، من خلال 17 محطة رفع صرف صحي، ويجرى حاليا التجهيز لدخول 3 محطات رفع صرف صحي في الخدمة، ليصبح إجمالي المحطات التي تصب في محطة معالجة الحبيل 20 محطة رفع صحي، من بينها 5 محطات رئيسية.

تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربائي

كما تفقد المحافظ المصافي الميكانيكية وأحواض فصل الرمال وأحواض الترسيب الابتدائي، والمرشحات الزلطية وأحواض الترسيب النهائي ومبنى الطلمبات وأحواض برك الأكسدة، كما جرى فرض موقف طارئ بواسطة اللواء أحمد محمد رمضان، عبارة عن تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة الحبيل وكيفية التعامل وتشغيل مولدات الكهرباء بالمحطة وتشغيلها في وقت قياسي، وذلك لاختبار كفاءة المحطة وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ.

مشروع المشاتل بالغابات الشجرية

كما تفقد المحافظ مشروع المشاتل بالغابات الشجرية، داخل محطة المعالجة، والذي يقوم بإنتاج الشتلات الخاصة بالزراعة في الغابات الشجرية، وتبلغ الطاقة التصميمية له 100,000 شتلة في العام وينتج شتلات «الكايا ـ بونسيانا ـ جو جوبا» والأصناف الاخرى المرتبطة بالغابات الشجرية وتبلغ المساحة المنزرعة من الغابات الشجرية 700 فدان، إذ أكد المحافظ على أهمية التوسع في مشروع الغابة الشجرية لدعم الاقتصاد الوطني والتوسع فى المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

محطة الطاقة الشمسية

وتابع المحافظ جولته، بتفقد معمل محطة المعالجة بالحبيل والذي يعد المعمل الرئيسي لإجراء التحاليل الخاصة بالسيب النهائي للمحطة، ويتكون من معمل كيمائي ومعمل بكتريولوجي لإجراء كافة التحاليل الخاصة بمراقبة جودة التشغيل، فالمعمل حاصل على شهادة الجودة الايزو 17025، كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية داخل محطة معالجة الحبيل بقدرة 70 ك .وات، والتي تم إنشائها بغرض ترشيد الطاقة.

التعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور

وتفقد أيضا، محطة مياه الشرب بالرضوانية، بطاقة إنتاجية 10000 م3 / يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، والتي تعمل ببتكنولوجيا الترشيح الفائق UF والتي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة، إذ تابع المحافظ الأعمال داخل المحطة، كما جرى تنفيذ تجربة للتعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور بالمحطة.

حل أزمة طفح مياه الصرف

واستكمل المحافظ، جولته جنوبا إلى مدينة أرمنت، لمتابعة تنفيذ الحل العاجل لعمارات الإسكان الاجتماعي بشارع الشئون - بقرية الرياينة، إذ كلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالتدخل لحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي بالشارع، إذ جرى التنسيق ومعاينة مسار خط الانحدار المزمع تنفيذه في وجود كلا من مصنع سكر أرمنت وشركة المياه ومجلس المدينة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذه وتم الانتهاء إلى تنفيذ خط انحدار بطول 650م.ط لخدمة 10 عمارات على أن يتم العمل بالوصلات المنزلية لهذه العمارات بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوازي مع تنفيذ خط الانحدار الرئيسي.

مشروعات حياة كريمة

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروعات حياة كريمة بمركز أرمنت للوقوف على بدء التشغيل والاستفادة من هذه المشروعات، إذ ناقش الموقف التنفيذي لقرية الرياينة، بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إذ أفادت المهندسة رقية حماد، أن تجارب التشغيل لمحطة رفع وخط طرد الرياينة، تجري كما تجري أعمال إنهاء شبكات الانحدار لتسليم المشروع لشركة المياه تمهيدا لافتتاحه والاستفاده منه، موضحة أن محطة رفع الرياينة هي المحطة الرئيسية لخدمة 7 قرى بمركز أرمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 70 ألف نسمة بتكلفة تقديرية تتجاوز 800 مليون جنيها.