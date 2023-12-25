الغردقة تستقبل 12 ألف سائح اليوم للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، 59 رحلة سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، تزامناً مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الغردقة تستقبل آلاف السياح

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 59 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، لافتا إلى توافد الآلاف السائحين الأجانب إلى فنادق الغردقة عبر عشرات رحلات الطيران يوميا قادمة من مطارات أوروبا.

احتفالات الكريسماس في فنادق الغردقة

وذكر «جمعة» أن ألاف السياح الأجانب احتفلت بالكريسماس على شواطئ الغردقة وفي خيمة الكريسماس، وارتدى السياح زي بابا نويل الشهير وتبادل التهاني بعبارة «ميري كريسماس»، واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بمشاركة آلاف السياح من 15 جنسية من دول أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.