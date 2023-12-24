بدء احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة.. حفلات غنائية وفقرات استعراضية

بدأت فقرات حفلات خيمة الكريسماس بفنادق الغردقة، بحضور الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من 15 جنسية أجنبية مختلفة حرصت على الاحتفال بالكريسماس بمدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فقرات حفلة الكريسماس

وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فقرات خيمة الكريسماس شملت فقرات فنية وموسيقية وحفلات غنائية وشو أمريكي وشو فرعوني وسط فرحة وتفاعل السياح الأجانب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يُساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

خيمة الكريسماس

أشار اللواء أشرف عباس الخبير الأمني بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن خيمة الكريسماس شهدت تجهيزات ضخمة للاحتفال بالكريسماس، لافتا إلى أن الخيمة تسع لأكثر من ألف فرد ومؤمنة بأحدث الأجهزة ومزَودة بأجهزة صوتية وضوئية ويخدم بها أكثر من مائة عامل من العاملين بالقطاع السياحي لنجاح حفل الكريسماس.

وأضاف أن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حرصت على قضاء إجازة الكريسماس بشواطئ الغردقة، حيث الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

ولفت إلى فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب خلال الساعات القليلة الماضية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا لقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة المدينة الساحرة.