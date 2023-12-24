بدء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة.. حفلات وهدايا وألعاب

بدأت احتفالات الكريسماس، صباح اليوم الأحد، في فنادق الغردقة، بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على الشواطئ وحمامات السباحة، إذ ارتدى السياح زي بابا نويل وتبادلوا التهنئة، وتستمر الاحتفالات حتى منتصف ليل اليوم بخيمة الكريسماس.

هدايا في احتفالات الكريسماس

وأكد محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، بدء احتفالات الكريسماس صباح اليوم، بتوزيع الورود الحمراء على السياح بالغرف، والهدايا للأطفال على الشواطئ.

وأشار «عيد» إلى أن السياح الأجانب من 15 جنسية يحتفلون بالكريسماس على شواطئ الغردقة، وحرصوا على ارتداء زي بابا نويل الشهير، والتقاط الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس.

خيمة الكريسماس بفنادق الغردقة

وأضاف أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر طوال اليوم على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن، وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية ثم حفلة مسائية واحتفالات بخيمة الكريسماس الشهيرة والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 95% تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة في أسبوع الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة.