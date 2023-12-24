آلاف السياح يحتفلون بالكريسماس في شوارع الغردقة.. زفة فرعوني لبابا نويل (صور)

احتفل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بالكريسماس، في شوارع منطقة مكادي جنوب الغردقة، وشهدت الاحتفالات زفة بالزي الفرعوني وزفة بلدي بالجمل والحصان عربة بابا نويل الشهيرة، وسط فرحة السياح الذين ارتدوا زي بابا نويل، ورقصوا على أنغام المُزمار البلدي في جو من البهجة والفرحة والسعادة بالاحتفالات.

آلاف السياح بشوارع الغردقة احتفالا بالكريسماس

أشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن آلاف السياح خرجوا إلى شوارع منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة للاحتفال بالكريسماس.

وأضاف عمرو طارق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاحتفالات شهدت زفة بلدي وفرعوني لبابا نويل بالجمل والحصان، وارتدي السياح زي بابا نويل الفرعونية في جو احتفالي مبهج.

احتفالات الكريسماس بالغردقة

ومن جانبه كشف العميد محمد منصور الخبير الأمني بالبحر الأحمر، أن احتفالات الكريسماس بشوارع الغردقة هي نوع من أنواع تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية، يحتفلون في شوارع الغردقة، نظرا للأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر، وهي صورة مٌشرفة أمام العالم.

وأوضح أن الاحتفالات بالكريسماس مستمرة حتى منتصف الليل وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية، وحفلة مسائية وشو روسي وبرازيلي فلكلور شعبي بخيمة الكريسماس الشهيرة التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.