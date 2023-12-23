«الغردقة» تستقبل 25 ألف سائح قبل ساعات من احتفالات الكريسماس

استقبلت فنادق الغردقة على مدار اليوم السبت، نحو 25 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمين على متن 127 رحلة طيران من الدول الأوروبية، للاحتفال بالكريسماس قبل ساعات من بدء الاحتفالات، التي تبدأ صباح باكر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأشار محمد عيد، خبير التسويق السياحي، بالبحر الأحمر بأنّ فنادق الغردقة استقبلت اليوم حوالي 25 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوربية مختلفة، قادمين على متن 127 رحلة طيران سياحية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، يأتي في مقدمتهم الألمان والروس والإيطاليين، والتشيك وبولندا، وذلك للاحتفال بالكريسماس.

احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة

أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنّ فنادق الغردقة تزينت بزينة وشجرة الكريسماس، ومجسمات بابا نويل، والورود الحمراء، والأنوار وعبارات التهنئة.

وأنهت فنادق الغردقة تجهيزات الكريسماس، لاستقبال آلاف السائحين، الذين يطمحون في حضور الاحتفالات صباحًا، على الشواطئ، وتستمر حتى منتصف الليل.