6 موضوعات على طاولة «الأعلى للجامعات» السبت المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن عدد من التفاصيل الخاصة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقرر عقده السبت المقبل في جامعة المنيا، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة انتظام العمل للفصل الدراسي الاول، والاستعدادات لامتحانات التيرم، والتأكيد على ضرورة الاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة تنفيذ واستمرار فعاليات الأنشطة الطلابية خلال الإجازة، وجاهزية المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تزامنا مع أعياد الميلاد.

ومن المقرر أن يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات، افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والمستشفيات في جامعة المنيا ومتابعة خطط تطوير الحرم الجامعي، وانتظام الدارسة والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.