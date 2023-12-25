وكيل «تعليم مطروح» يتابع انتظام الدراسة وينظم معرضا لـ«اللوجو» في العلمين

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عمرو شحاتة، اليوم الاثنين، انتظام الدراسة بمدارس إدارتي العلمين والضبعة التعليمية، وذلك في جولة ميدانية مفاجئة.

وشملت الجولة زيارة مدرستي أولاد علواني للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، وحصاد الابتدائية التابعة لإدارة العلمين.

أنشطة بمعرض مدرسة تحيا مصر في العلمين

وخلال الجولة، تابع شحاته شرح المعلمين للحصص الدراسية، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لخريطة المناهج الدراسية، ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وأعمال الحساب.

كما وجه شحاته بإعداد برامج إثراء عاجلة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتحسين مستوى الطلاب في الصفوف الأولية، وتحسين مستوى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في اللغة الإنجليزية خاصة القواعد اللغوية والترجمة.

وعلى هامش الجولة، تفقد شحاته معرض اللوجو الذي نظمته مدرسة تحيا مصر الابتدائية بسيدي عبدالرحمن في مدينة العلمين، والذي شارك فيه مدارس تحيا مصر والعلمين الابتدائية والحنفيش وحصاد وبزغولة وأولاد غزي الابتدائية.

متابعة المدارس في العلمين

وناقش شحاته مع الطلاب المشاركين في المعرض أوجه الاستفادة من الأنشطة الطلابية والفنية والتعليمية، وتابع بعض الفقرات الفنية التي قدمها طلاب المدارس داخل فعاليات المعرض.

وأكد شحاته استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القرى الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من جميع العاملين بالمنظومة التربوية، لتقديم مناخ تربوي مناسب يساهم في تنشئة جيل واع مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة قادر على تحمل المسئولية.