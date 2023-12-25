بنك القاهرة يعلن نتائج أعمال نهاية الربع الثالث 2023: الأرباح تجاوزت 4.5 مليار جنيه

كشف بنك القاهرة عن تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات الأعمال كافة بنهاية الربع الثالث من 2023، وبما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث أوضحت نتائج أعمال البنك، أنّ معدل النمو في صافي أرباح البنك بلغ نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البنك، أنّ الأرباح سجلت قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%، وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

ارتفاع صافي الدخل

ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه مقارنة بـ9.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ1.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.

استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنّ استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة، تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بقطاعات العمل في البنك، لافتا إلى الاستمرار في تطبيق الخطط الطموحة التي تعزّز دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري.

وأكد فايد، أنّ الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلي والنمو المستدام.

وواصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق، خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرا إلى أنّ قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.