إيرادات مخيبة للآمال.. «Aquaman 2» يحقق 40 مليون دولار في 4 أيام

فشل فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» في تحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يحقق سوى 28 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، بينما حقق في ليلة الكريسماس إيرادات بلغت 11.9 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم في 4 أيام لـ40 مليون دولار، بحسب موقع «فارايتي».

وأصبح الجزء الثاني فيلم «Aquaman» واحد من أقل أفلام الأبطال الخارقين تحقيقا للإيرادات في 2023، حتى أقل من فيلم «The Marvels» الذى حقق في افتتاحيته 47 مليون دولار، والذي يعتبر الفيلم الأقل تحقيقا للإيرادات في تاريخ عالم مارفل السينمائي.

«Aquaman» يسجل المركز الثالث في أفلام عالم «DC» الأقل تحقيقا للإيرادات في 2023

فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» من بين 4 أفلام من عالم «DC» تنهار هذا العام في شباك التذاكر في عام 2023، بعد فيلم «The Flash» الذي حقق 55 مليون دولار في الافتتاحية، و«Shazam» الذي حقق 30 مليون في الافتتاحية، «Blue Beetle» الذي حقق 25 مليون دولار في افتتاحيته بدور العرض السينمائي.

وعلى المستوى العالمي حقق الفيلم إيرادات بلغت 80 مليون دولار، بينما وصلت إجمالي الإيرادات العالمية 120 مليون دولار.