تفاصيل تقليص دور آمبر هيرد في فيلم Aquaman 2.. تظهر لمدة 20 دقيقة

اكتشف الجمهور بعد طرح فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» أن دور «ميرا» الذي تلعبه الممثلة آمبر هيرد، جرى تقليصه للغاية ضمن أحداث الفيلم، إذ يقتصر ظهورها على 15 إلى 20 دقيقة فقط من مدة عرض الفيلم البالغة 124 دقيقة، على الرغم من تألقها في الجزء الأول من الفيلم أمام النجم جيسون موموا في عام 2018.

وأكد المدير التنفيذي السابق لشركة «Warner Bros» المنتجة للفيلم، والتر هامادا، أن ظهور آمبر هيرد على الشاشة لا يتجاوز الـ20 دقيقة، وتؤدي خلالها 11 سطرا فقط.

سبب تقليص دور آمبر

وكشف «هامادا» سبب الحد من دور آمبر هيرد في الفيلم، خلال الأدلاء بشهادته في المحاكمة الشهيرة بين الممثلة وزوجها النجم جوني ديب، قائلا في ذلك الوقت إن النقص الملحوظ في الكيمياء بين «هيرد» و«موموا» كان القوة الدافعة وراء قرار الحد من مشاركة «هيرد»، وأشار إلى رغبة الاستوديو في توجيه القصة في اتجاه مختلف، وراء التقليل من شخصية ضمن أحداث الفيلم.

ونفى مخرج الفيلم جيمس وان إدعاءات آمبر هيرد حول استبعادها من الفيلم بسبب أزمتها مع جوني ديب، قائلا: «الجزء الثاني لم يكن المقصود منه التركيز على شخصية آمبر، يركز الفيلم على شخصية جيسون موموا آرثر كاري وأخيه غير الشقيق أورم، الذي يلعبه باتريك ويلسون»، وفقا لحواره مع مجلة «إنترتينمنت ويكلي».

توقعات بتحقيق «Aquaman and the Lost Kingdom» لـ 40 مليون دولار في عطلة الاسبوع الافتتاحية

وعلى الرغم من الجدل الدائر، تمكن الجزء الثاني من فيلم Aquaman من تصدر شباك التذاكر في أول أيامه، ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيراداته إلى حوالي 40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسلوع الافتتاحية، وهو رقم يعتبر مخيبا للآمال بالنسبة لفيلم خارق.

ويبدو أن شركتي «Warner Bros» و«DC» كانتا حريصتان على تجاوز هذه المشكلة بعد ما غابت آمبر هيرد بشكل ملحوظ عن المؤتمر الصحفي للفيلم، كما لم يجرى تنظيم عرض أول، ويشير هذا الغياب وعدم وجود عرض رسمي لأول مرة إلى جهد متضافر من قبل شركتي الإنتاج لإبعاد نفسها عن الجدل.