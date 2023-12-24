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مطران الأرمن الكاثوليك يترأس قداس الميلاد بحضور مندوب عن الرئيس السيسي

كتب:

مريم شريف
10:10 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
مطران الأرمن الكاثوليك

مطران الأرمن الكاثوليك

ترأس المطران كريكو للأرمن الكاثوليك، قداس عيد الميلاد، طبقًا لتقويم الكنائس الغربية، بكاتدرائية بطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحتفل المسيحيون في العالم، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، الذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية «السريان ال.أرثوذكس»، و«الكلدان الكاثوليك»، و«الأرمن الكاثوليك»، و«المارون الكاثوليك»، و«الروم الكاثوليك»، و«الروم الأرثوذكس».

 

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