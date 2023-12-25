«الشباب والرياضة» تستقبل بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية في مطار القاهرة

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور تامر عبد العظيم مدير الإدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية الأبطال، لاستقبال بعثة المنتخب المصري للكرة الشاطئية للرجال والسيدات بعد مشاركتهم في تصفيات المنطقه الخامسه بكينيا، خلال الفترة من 19 الي 24 ديسمبر الجاري، والمؤهلة إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ودورة الألعاب الأفريقية.

فوز منتخبي مصر للرجال والسيدات

ونقل مدير إدارة الحافز الرياضي بالوزارة تحيات وزير الشباب والرياضة وتهنئته للبعثة المصرية علي النتائج التي حققتها.

وأوضح وزير الرياضة إلى أن فوز منتخبي مصر للرجال والسيدات علي جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات يعد إنجازا كبيرا، مؤكدا قدرتهم على التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد ان وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع الأبطال الرياضيين، وتقف خلفهم للوصول إلى أفضل المستويات وتحقيق الميداليات والبطولات في المحافل المختلفة .

وكان منتخب مصر للرجال حقق الفوز على جميع منتخبات البطولة، إذ افتتحها بالفوز على منتخب كينيا صاحب الأرض ثم الفوز على منتخبي أوغندا وبوروندي ثم ختام البطولة بالفوز على منتخب رواندا، ليخقق المنتخب المركز الأول ويؤكد تأهله إلى التصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية.

تحقيق الفوز في جميع المباريات والميدالية الذهبية

بينما نجح منتخب السيدات في التأهل للتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية، عقب تحقيق الفوز في جميع المباريات وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في التصفيات ذاتها.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كل من دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر، وتضم قائمة اللاعبين كل من عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.