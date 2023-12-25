«أورمان المنوفية» تدعم 25 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بـ375 ألف جنيه

دعمت جمعية الأورمان 25 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه، بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة، لمساعدتهن في إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.

دعم زواج الفتيات اليتيمات في المنوفية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات، وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وأوضح، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

أنشطة جمعية الأورمان في محافظة المنوفية

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة المنوفية بدأت نشاطها فى دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 721 فتاة يتيمة بمحافظة المنوفية، فضلا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوههم، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.