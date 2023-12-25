«أبوليمون» يهنئ جامعة المنوفية بعيدها الـ47: صرح علمي كبير

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جامعة المنوفية، للمشاركة في الاحتفال بعيدها السنوى السابع والأربعين، ورافقه نائبه محمد موسى.

والتقى المحافظ بالدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك بحضور المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية ونواب رئيس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات .

جامعة المنوفية تحتفل بعيدها السابع والأربعين

وقدم المحافظ، التهنئة بمناسبة عيدها السابع والأربعين لجميع قيادات الجامعة ومنتسبيها، متمنياً المزيد من الإنجازات والتقدم والرفعة لتظل جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الرائد لجامعة المنوفية فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لما لها من دور تعليمي ومجتمعي كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيرا إلى حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات والهيئات ولا سيما جامعة المنوفية، وذلك لإحداث نقلة نوعية بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

تعاون مثمر بين الجامعة والمحافظة

من جانبه، رحب رئيس الجامعة بمحافظ المنوفية فى رحاب الجامعة مقدما الشكر علي دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة، ومشيداً بجهوده الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة، مؤكدا على استمرار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.