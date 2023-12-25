صيدلي من قنا يحصد المركز الثاني في مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالسعودية

حصل الدكتور خالد محيي الدين القاضي، ابن مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، على المركز الثاني في «متون نونية السخاوي» ضمن مسابقة حفظ منظومات علم التجويد بجدة بالمملكة العربية السعودية.

10 آلاف ريال قيمة الجائزة

وتسلم «القاضي» ابن محافظة قنا الذي يعمل كصيدلي في المملكة العربية السعودية ، الجائزة وقيمتها 10 آلاف ريال مع شهادة معتمدة بالإجادة علميا ومهاريا في القرآن الكريم.

وقال «القاضي»، الذي يعمل في المملكة العربية السعودية، «نحمد الله على فضله وعلمه لنا في القرآن الكريم»، مضيفا أن مسابقة حفظ منظومات علم التجويد في القرآن الكريم، تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، وتنظمها جمعية الحافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم بمدينة جدة، بهدف رفع مستوى حفاظ القرآن الكريم والمجازين علميا ومهاريا.

وأضاف إلى أن المسابقة انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، والحمدلله حصلت على المركز الثاني في المسابقة، موجها الشكر لبلده الثاني المملكة العربية السعودية على هذه التكريمات، لافتا أن فرحته كبيرة بهذه الجائزة.

وقال «هذه الجائزة ليست الأولى، فعقب صلاة الفجر يوم الخميس في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، وفي مجلس جمع أهل القرءان من العلماء والمقرئين وطلاب العلم من الجنسيات العربية والأجنبية، ختمت على يد شيخي الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد، العرض الأخير للختمة بجوار 37 عالما بالمسجد النبوي الشريف، وأصبحت رسميا حصلت على إجازاتي في القرآن الكريم من مسجد الحرم النبوي».