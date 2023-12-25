محافظ القاهرة يطالب برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

جاء ذلك خلال حضوره احتفال بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد ميلاد المسيح، برئاسة البطريرك ثيوثوروس الثاني بابا وبطريرك الأسكندرية، وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وقدم التهنئة مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة.

نسيج واحد

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيس حى وسط القاهرة، وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.