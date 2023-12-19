محافظ القاهرة: صرف 559 مليون رغيف عيش للمواطنين خلال شهر

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المصريين خلال شهر نوفمبر صرفوا أكثر من 559 مليونا و846 ألفا و561 رغيف عيش، من المخابز البلدية الموجودة في المحافظة، وفقا لتقرير تلقاه من مديرية التموين بالقاهرة.

وأضاف أنه جرى ضبط 24 مخالفة بيع أسطوانات غاز منزلي بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفتين توقف محطة بنزين عن النشاط بدون إذن، و24 مخالفة متنوعة.

السلع التموينية

وفيما يتعلق بالسلع التموينية بالقاهرة، أشار التقرير إلى أن عدد بطاقات التموين بلغت 2 مليون و140 ألفا و662 بطاقة، استفاد منها 6 ملايين و895 ألفا و808 أفراد.

المواد البترولية

وأوضح التقرير أن المضبوطات من الأرز 12.55 طن، والسكر 1650 كيلوجراما، والدقيق 8.25 طن، والمضبوطات من اللحوم 600 كيلوجرام، وزيت الطعام 4640 زجاجة، والمضبوطات من المكرونة 600 كيلوجرام.