محافظ القاهرة يقر مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية.. تبدأ من 2 يناير

أقرت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم بالعاصمة عدد من الضوابط والنقاط الهامة بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024، إذ يتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى يومي الثلاثاء الموافق 2 يناير والأربعاء 3 يناير، كما يتم امتحان المواد خارج المجموع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، وامتحان الأنشطة التربوية مواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفق ظروف كل إدارة تعليمية.

مواعيد امتحانات العملي

وأشارت المحافظة إلى أن تعليمات جدول امتحانات نصف العام بالقاهرة 2024 تضمنت امتحان المجالات العملية «العملي» للإعدادية المهنية من يوم الثلاثاء 9 يناير حتى يوم الخميس 11 يناير، وامتحان العملي للصم وضعاف السمع من يوم الثلاثاء 9 يناير حتى الخميس 11 يناير، كما تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي حسب الخريطة الزمنية.

طلاب النقل والشهادات

وفي سياق تصل، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالتنسيق مع مديرية التعليم بالعاصمة جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024 لطلاب سنوات النقل والشهادات، ومن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إذ تبدأ الامتحانات من 2 يناير المقبل حتى 10 يناير.

أما جدول امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضي والمهنى فهي تنطلق في الفترة من الثلاثاء الموافق 9 يناير حتى 15 يناير المقبل، وامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية والرياضية والصم والمكفوفين تنطلق من الأربعاء الموافق 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

مواعيد امتحانات التعليم الثانوى

أما امتحانات النقل للتعليم الثانوي، تبدأ من الأحد الموافق 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير المقبل، وامتحانات النقل للتعليم الفني فهي أيام الثلاثاء 9 يناير حتى 24 يناير المقبل.