محافظة القاهرة تناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات البناء

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًة على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

رصد مخالفات البناء

وناشدت نائب المحافظ، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء، كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة والأحياء لرصد المخالفات في مهدها.

وقف مخالفات

وفى سياق متصل، أوقفت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، أعمال بناء مخالف بشارع المراغي، وإزالة مخالفة في المهد لبناء مخالف عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض بمدينة الهدي بمنطقة كفر العلو وإيقاف اعمال مخالفة ببناء بشارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.