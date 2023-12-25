النائب علاء عابد: توحيد القوى السياسية للوقف خلف الدولة واجب وطني

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أنَّ توحيد جميع القوى السياسية بمختلف تياراتها سواء مؤيدة أو معارضة للوقوف خلف الدولة المصرية وقيادتها للحفاظ على الأمن القومي المصري بمثابة واجب وطني في ظل المتغيرات الراهنة.

وقال «عابد»، في تصريحات صحفية له، إنَّ القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها للتصدي للأخطار التي تواجهها مصر في الداخل والخارج بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي وصيانة مقدرات الوطن.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنَّ الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات لذلك لابد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها، وأن نكون دائمًا في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية، لافتًا إلى أنَّ تعدد القوى السياسية والحزبية يعمل على إثراء المشهد الوطني والفكري والثقافي، مما يسهم في دعم الدولة المصرية في كل المجالات بما يحافظ على أمنها واستقرارها.