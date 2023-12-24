عضو بـ«النواب» عن إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم: يوفر فرص عمل للخريجين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجهات الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي يستهدف تطوير العملية التعليمية.

وأوضحت في بيانها أن سعي الدولة إلى الاستثمار في العملية التعليمية سيعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم.

طفرة تنموية

وأشارت إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الاقتصادية ترتب على هذا التطور منح القطاع الخاص فرص وحوافز عديدة، تهدف إلى تعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.

وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها، ودخول سوق المنافسة العالمية في التعليم خاصة التعليم الصناعي والفندقية والتكنولوجي.

تلبية احتياجات المواطنين

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على زيادة جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.