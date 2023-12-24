رئيس جامعة طنطا يبحث مع رئيس لجنة «مشروعات النواب» تعزيز الخدمات المجتمعية

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم، النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة واللجنة حول آلية دفع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الغربية مثل صناعة الزبيب والألبان والورود بمراكز المحافظة.

أكد الدكتور محمود ذكي، أهمية تعاون جامعة طنطا مع لجنة المشروعات في مجلس النواب، وذلك من أجل دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز الخدمات المجتمعية التي تقدمها جامعة طنطا إلى مجتمعها المحيط، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وتنفيذ القوافل الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

مشروعات الطلاب المبتكرين

أكد رئيس جامعة طنطا، أن اللقاء تضمن مناقشة مجموعة من المشروعات الخاصة بالطلاب المبتكرين في كليات ومعاهد جامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل التضخم ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للطلاب والطالبات، وتعظيم القدرات الإنتاجية المحلية.