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رئيس «اقتصادية النواب» يشيد بتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لتحقيق أرباح 18 مليار جنيه

كتب:

حسام أبو غزالة
01:27 م | السبت 23 ديسمبر 2023
النائب محمد عبدالحميد

النائب محمد عبدالحميد

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة بصفة عامة، ووزارة قطاع الأعمال بصفة خاصة، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة في القطاع إلى رابحة.

قطاع الأعمال العام يدعم الاقتصاد الوطني 

وكشف «عبد الحميد» في بيان، عن أن 72 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال، حققت 18 مليار جنيه أرباح، ‏في حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014، معرباً عن ثقته التامة بأن قطاع الأعمال العام سيكون واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

القطاعات الرابحة

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بمختلف القطاعات الرابحة، وفي مقدمتها قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات والأدوية والتشييد والتعمير والسياحة، مطالبًا الدكتور محمود عصمت، بإعطاء أولوية قصوى باستغلال الأصول غير المستغلة، وتحديث أساليب ونظم الإدارة داخل مختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

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بقلم حسام أبو غزالة