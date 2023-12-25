كراوية «تفهنا العزب» بالغربية.. محصول شتوي يحقق أرباحا ضخمة (صور)

فضّل أهل قرية تفهنا العزب بالغربية، ذات الموقع الجغرافي الواقع على ضفاف نهر النيل فرع دمياط، زراعة محصول الكراوية عن المحاصيل التقليدية، لما له من فوائد ومكاسب متعددة، بداية من زيادة إمكانية زراعته بين أشجار الموالح ومرورًا بفوائده المتعددة، ونهاية بالمكاسب التي يحققها الفلاح من وراء زراعته.

موعد زراعة الكراوية

قال كامل العطار، مزارع، إن محصول الكراوية، يبدأ مع شهر أكتوبر ويكون حصاده في أبريل، ويزرع في مختلف الأراضي الزراعية، ويفضل زراعته في الأرض الصحراوية مثل محافظة البحيرة.

الكراوية بديل مربح للمحاصيل التقليدية

أضاف لـ«الوطن» أنّ محصول الكراوية، يشبه أعشاب اليانسون والنعناع، وقرية تفهنا العزب، مشهورة بزراعته، ويحتاج إلى عدد كبير من العمال، وهو مربح للفلاح، نظرا لتصديره إلى الدول الأوروبية للاستعانة به على درجة الحرارة المنخفضة، مردفا: «محصول بيدفي زي الشاي بيتصدر للدول الأوروبية علشان درجة الحرارة هناك منخفضة، وكله فوائد لأنه محصول أعشاب طبيعية».

وأوضح «العطار» أن حصاد محصول الكراوية لا يختلف عن القمح، إذ يستخدم نفس الآلات الزراعية في حصاد القمح والكراوية، كما أن غالبية أهل القرية يعملون فيه ويوفر دخل يومي للعمالة.

وأشار محمد وهدان، مزارع، إلى أن محصول الكراوية كله فوائد ومكاسب للمزارع: «مفيش تالف في محصول الكراوية الحبوب بتتصدر والعشب بيستخدم في لأعلاف المواشي».

وتابع: «المزارعوت في قرية تفهنا العزب، فضلوا زراعة محصول الكراوية على غيره من المحاصيل التقليدية المعروفة، لما له من عائد ربحي كبير، وأنه يزرع بين أشجار الفاكهة والموالح المشهورة بها القرية».

من ناحيته، قال المهندس فخري باز، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالغربية، إن الكراوية محصول شتويًا ويزرع في عدد من دول العالم مثل هولندا وإسبانيا والمغرب ومصر، ويحتاج الفدان من التقاوي 8 - 10 كيلوجرامات، بينما الإنتاجية تتراوح ما بين 800 - 1000 كيلوجرام، وهو محصول يتطلب الري المعتدل في فترات متقاربة لا تزيد عن أسبوعين، موضحًا أن هناك العديد من القرى بمراكز المحافظة بدأت في زراعته لما يحققه من مكاسب مقارنة بمحاصيل أخرى تقليدية.