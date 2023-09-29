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أحمد فايق يستعرض العطارة بكوريا الجنوبية: يجرون أبحاثا علمية على الأعشاب

كتب:

محمد عزالدين
09:44 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
العطارة في كوريا

العطارة في كوريا

استعرض الإعلامي أحمد فايق، أدوات عطارة كورية، موضحا أنهم يقومون بعمل «ترويج» للعطارة، والمعامل تجري أبحاثا علمية وتنشرها في دوريات علمية كورية وعالمية، وكل عشب يُباع معه ورقة حول فوائده للصحة، وكل ذلك يتم بدراسات علمية.

العطارة في مصر

وأكد خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، عبر قناة «DMC»، أن في مصر عطارة أقوى من ذلك، إلا أننا نحتاج الاستفادة من هذه التجربة بعمل «ترويج» للعطارة، وأن تعمل الجامعات المصرية على العطارة المصرية بإجراء أبحاث علمية تكشف عن أهميتها وفائدتها.

الأبحاث العلمية عن العطارة

وتابع: «عندنا في مصر تطلب من محل عطارة زيت للشعر أو كريم لعلاج كذا، جزء كبير منها فعال وبينجح»، موضحا أن العطارة القوية في مصر لو لها «ترويج» أو لها أبحاث علمية تثبت مدى فعاليتها، سيجعلنا نروج لهذه المنتجات ونبيعها بأسعار كبيرة جدا.

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