منها الكراوية والفلفل الأسود.. فوائد الأعشاب في تغذية الدواجن

أصبح استخدام الأعشاب فى الكثير من العلاجات أمر هام للإنسان، وذلك للحد من استخدام الأدوية، خاصة المضادات الحيوية؛ التي أصبحت غير مجدية لكثير من الفيروسات والبكتريا، ومؤخراً بدأ الاعتماد عالمياً بشكل كبير على الأعشاب كتغذية للدواجن بإضافتها مع الأعلاف للوقاية من الأمراض والفيروسات وتعزيز مناعتها، خاصة بعدما ثبت فاعليتها وقدراتها الكبيرة، وفقا لتقرير صادر عن قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أوضح فوائد الأعشاب كالتالي:

فوائد الكركديه في تغذية الدواجن

يضاف بمعدل 1 إلى 3 جرامات على اللتر، وله نتائج ممتازة على أداء دجاج التسمين، ويعمل كمطهر معوي قوي، وينشط الدورة الدموية، كما يحافظ على درجة حرارة الجسم، ويعمل كطارد للسموم.

فوائد الفلفل الأسمر والقرنفل وأوراق الريحان في تغذية الدواجن

وتتم بإضافة 10جرامات من مسحوق القرنفل، مع 10 جرامات من مسحوق الفلفل الأسمر، مع إضافة 10جرامات مسحوق أوراق الريحان، ليتم وضعهم في ماء سبق غليه في كمية ماء 4 لترات ثم يضاف 1 سم لكل لتر ماء.

أما فوائد القرنفل فيحتوى على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وهو مفيد في حالات نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية، وعلاج جميع الأعراض التنفسية، وهو منشط قوى لمناعة الجسم ضد الميكروبات بجميع أنواعها من فيروسات وبكتيريا وفطريات وطفيليات.

أما فوائد الريحان، فهو مصدر غني بالأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، المنجنيز، النحاس، الماغنسيوم، كما أنه مصدر ممتاز للحديد، وهو عنصر أساسي في تكوين الهيموجلوبين، كما يحتوى على بعض الزيوت الأساسية المفيدة مثل الاوجينول، اللينالول، السيترال، الليمونين، والتيربينيول. وهذه الزيوت لها القدرة على العمل كمضاد للالتهابات وكمضاد حيوي قوي يؤثر علي البكتيريا الضارة، كما أنه معالج لمشاكل الجهاز التنفسي مثل النفرة والعطس والإفرازات الأنفية الناتجة عن الميكروبات.

أما فوائد الفلفل الأسمر فيعمل على تحفيز إفراز الإنزيمات اللازمة لعملية الهضم مما يزيد من كفاءة الهضم، وبالتالي القدرة على الاستفادة القصوى من العلائق، كما يعمل على محاربة البكتيريا الضارة في الأمعاء مما يسبب توازن ميكروفلورا الأمعاء مما يزيد من قدرة الأمعاء على الامتصاص، ويعمل كمضاد أكسدة مما يحافظ على سلامة الخلايا والأنسجة داخل جسم الطائر.

فوائد الكراوية في تغذية الدواجن

يمكن إضافة الكراوية الجافة على العلف بنسبة من 1 إلى 1.5%، وهي ذات تأثير إيجابي على دجاج التسمين من حيث الوزن ومعامل التحويل الغذائي وتعمل على تنشيط النمو عن طريق تحفيز زيادة الهضم والامتصاص، كما أنها تعمل كمضاد للميكروبات الضارة التي تنمو في الأمعاء، ولها أثر جيد لمقاومة التسمم للجهاز الهضمي.