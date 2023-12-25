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عضو بـ«الشيوخ» تطالب بطرح الأسماك الشعبية في الأسواق دون وسيط 

كتب:

ولاء نعمه الله
12:43 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ

هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ

طالبت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية، والتعاون مع الغرف التجارية لطرح الأسماك الشعبية، وهي البلطي والبوري بدون وسيط، من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس الشيوخ، لعرض طلب المناقشة العامة بشأن استضاح سياسة الحكومة لحل مشاكل الثروة السمكية.

وقالت النائبة، إن ملف الثروة السمكية في مصر واحد من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن أنه مصدر من مصادر البروتين والأمن الغذائي، الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للبروتين في الأسواق المحلية، كما أنه يقام عليه صناعة كبيرة وينمي صناعات أخرى بجانبه، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.