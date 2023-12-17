محافظ بني سويف: الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بجميع القرى والمراكز والمدن، حيث أثبت أهالي بني سويف أنهم على درجة كبيرة من الوعي، بما يؤكد أن جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لم تذهب هباءً منثورًا، حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات قومية خدمية وتنموية تخطت الـ 140 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

غنيم: المواطن المصري على وعي بأبعاد الظروف الراهنة

وتابع محافظ بني سويف قائلًا: إن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة وأثبت للعالم أجمع أن المواطن المصري على وعي كامل ودراية تامة بأبعاد وتداعيات الظروف الراهنة والأحداث العالمية والتحديات الداخلية، حيث سطر الشعب المصري ملحمة وطنية في مشاهد من الفرحة، التي تجلت في توافدهم واصطفافهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من منطلق وطني وواجب وفرض لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات والأصعدة.

محافظ بني سويف يوجه الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم، بأعضاء المجلس التنفيذي، وفي حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية وشركات المرافق وبعض مديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وتقدم محافظ بني سويف، بالشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على تنفيذ خطة المحافظة للاستعداد للعملية الانتخابية التي جرى عقدها الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام، داخل أكثر من 500 لجنة فرعية في 450 مقراً انتخابيًا، و9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.