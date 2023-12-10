نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة مدرسة الثانوية الميكانيكية، في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، التي انطلقت، صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك داخل 450 مقرا انتخابيا، يضم 497 لجنة فرعية، بجانب تخصيص 9 لجان عامة و4 لجان للمغتربين.

نائب محافظ بني سويف يتفقد المقرات الانتخابية

تفقد نائب محافظ بني سويف، عددا من اللجان؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة؛ لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

أكد نائب محافظ بني سويف، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين؛ لرسم مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الحالية والتحديات الداخلية والخارجية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أدلى بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بمقر لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 صباح اليوم؛ للإدلاء بأصواتهم، في الاستحقاق الانتخابي الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل.