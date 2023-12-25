أسعار البيض في الأسواق اليوم الاثنين 25-12-2023

استقرت أسعار البيض اليوم الاثنين 25-12-2023 في الأسواق والمحلات والمزارع، حيث انخفض سعره مؤخرا بفضل استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض، وفق بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن، التي جرى تحديدها من قبل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، 115 جنيهًا في المزارع، لكن السعر يرتفع عندما يصل إلى المستهلك، نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض اليوم

وسجلت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بين 125 و135 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 121 جنيهًا للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا.

سعر البيض البلدي في السوق

تراوحت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 135 إلى 140 جنيها للطبق.

وتتغير الأسعار بشكل دائم للمستهلك وفي الأسواق المحلية عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وتختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للطبق.