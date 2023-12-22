أسعار البيض في المحلات اليوم الجمعة 22-12-2023

استقرت أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق والمحلات والمزارع الخاصة بالإنتاج، مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض وفق بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن والتي تم تحديدها من قبل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ117 جنيهًا بالمزارع، لكنه يصل للمستهلك بسعر أعلى قليلا، نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض

أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 121 و135 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية 123 جنيهًا للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 136 و150 جنيهًا، بحسب المنطقة.

سعر البيض البلدي اليوم

ومن جهة أخرى، سجلت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، حيث تراوح سعر الطبق بين 137 إلى 138 جنيها.

وتختلف الأسعار بشكل دائم للمستهلك وفي الأسواق المحلية عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وتختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 لـ15 جنيهًا للكرتونة.