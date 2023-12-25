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انطلاق قوافل طبية مجانية في 9 محافظات.. الأماكن والمواعيد والتخصصات

كتب:

آية حسنين
01:12 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
قوافل طبية

قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة انطلاق عدد من القوافل الطبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومي 25 و26 ديسمبر 2023 في 9 محافظات مختلفة، من أجل توقيع الكشف على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

تخصصات القوافل الطبية في 9 محافظات

وأشارت الوزارة أنه يجري توقيع الكشف والعلاج بالمجان، من أجل المواطنين، في التخصصات الطبية الآتية:

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

-الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل.

خريطة القوافل الطبية

وحددت الوزارة عددًا من المحافظات التي تُنظم فيها القوافل الطبية، وهي:

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة الأقصر

- محافظة البحيرة

- محافظة  الدقهلية

- محافظة الشرقية

- محافظة  القاهرة

- محافظة القليوبية

- محافظة المنيا

- محافظة مطروح

أماكن القوافل الطبية داخل كل محافظة

وجاء توزيع القوافل الطبية داخل المحافظات على النحو التالي:

- مركز شباب عرب أبو القاسم في الإسماعيلية

- وحدة صحية الصباحي الشرقي بمحافظة الأقصر

- الكفاح في مركز التحرير بمحافظة البحيرة

- دنيانا مركز بلقاس في محافظة الدقهلية

- الخميس مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية

- مركز طبي «290 فدان» بمحافظة القاهرة

- كفر الحمام بمركز بنها بمحافظة القليوبية

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