انطلاق قوافل طبية مجانية في 9 محافظات.. الأماكن والمواعيد والتخصصات
كتب:
آية حسنين
01:12 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
قوافل طبية
أعلنت وزارة الصحة انطلاق عدد من القوافل الطبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومي 25 و26 ديسمبر 2023 في 9 محافظات مختلفة، من أجل توقيع الكشف على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.
تخصصات القوافل الطبية في 9 محافظات
وأشارت الوزارة أنه يجري توقيع الكشف والعلاج بالمجان، من أجل المواطنين، في التخصصات الطبية الآتية:
- نساء وولادة.
- خدمات تنظيم الأسرة
- الأطفال
- الباطنة
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
-الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل.
خريطة القوافل الطبية
وحددت الوزارة عددًا من المحافظات التي تُنظم فيها القوافل الطبية، وهي:
- محافظة الإسماعيلية
- محافظة الأقصر
- محافظة البحيرة
- محافظة الدقهلية
- محافظة الشرقية
- محافظة القاهرة
- محافظة القليوبية
- محافظة المنيا
- محافظة مطروح
أماكن القوافل الطبية داخل كل محافظة
وجاء توزيع القوافل الطبية داخل المحافظات على النحو التالي:
- مركز شباب عرب أبو القاسم في الإسماعيلية
- وحدة صحية الصباحي الشرقي بمحافظة الأقصر
- الكفاح في مركز التحرير بمحافظة البحيرة
- دنيانا مركز بلقاس في محافظة الدقهلية
- الخميس مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية
- مركز طبي «290 فدان» بمحافظة القاهرة
- كفر الحمام بمركز بنها بمحافظة القليوبية