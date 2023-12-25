جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.. 1.8 مليار جنيه لدعم الأيتام و224 مليونا للغارمين

«دعم الأيتام والغارمين والغارمات».. محاور مُهمة جاءت ضمن أجندة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، ووفق الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ويتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لنحو 20% إجمالي الأيتام في مصر بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

شراء وحدات سكنية لأبناء مصر

وشرعت وزارة التضامن الاجتماعي، في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وجرى شراء نحو 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، إيمانا بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في جميع الخدمات، وفق ما روته «صابرين» لـ«الوطن».

وبالنسبة للغارمين والغارمات، أكدت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، الإفراج عن 5.784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023، وتشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهم ودعمهم اقتصاديا، فضلا عن تطوير «قائمة حظر» للغارمين متكرري الاستدانة والغرم.

فتح حساب موحد للغارمين

وجرى فتح حساب موحد للغارمين لدعم الغارمات وربطها بأوجه الزكاة والصدقات، وإنشاء منصة إلكترونية للغـارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لجميع الوزارات المعنية، وفق ما أوضحته الدكتورة ميرفت صابرين، مؤكدة بدء الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الاستدانة والإفراج اللحظي حال السداد.