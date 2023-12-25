«زراعة الشيوخ»: مواردنا المائية تؤهلنا لزيادة حجم الاستثمار في إنتاج الأسماك

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الثروة السمكية يرتبط بالأمن الغذائي، ويعد جزءا أساسيا من الأمن القومي، ومواردنا المائية تؤهلنا لزيادة حجم الاستثمار في إنتاج الأسماك.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبين مناقشة بشأن سياسة الحكومة فى ملف الثروة السمكية.

تحقيق أرباح للمستثمرين

وأضاف أن المجلس ناقش الملف في أكثر من جلسة بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الماضي، ودرس مع المسئولين المختصين كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار في ذلك الملف مربح أم لا؟، مضيفا: «وجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباح للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك في ظل الاهتمام الكبير التي تبذله الدولة وقيادتها السياسية في ذلك الملف المهم».

وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح «الجبلي» أن هناك توازن في ذلك الأمر، إذ يجرى تصديرأنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن لا بد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة.

تخصيص جلسات مستقبلية

وأكد أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك، وننتظر من مسؤولي الحكومة الإفصاح عن أي معوقات أمامهم في تحقيق ذلك الأمر، ودعا إلى تخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يناقش من ملفات مهمة داخل المجلس.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بأن موضوع الثروة السمكية من أهم الملفات التي تعد من كنوز مصر، ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها.