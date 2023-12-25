«مثقفة.. طيب سكتوها».. جدل بسبب تصريحات ميساء مغربي عن الزواج

هجوم شديد تعرضت له الفنانة المغربية ميساء مغربي، بعد تصريحاتها الجريئة في أحد حواراتها التليفزيونية، إذ قالت إنها تقبل أن تكون ضرة، وأنها تسامح خيانة الزوج، إذا كانت علاقة عابرة، وأنها لا تفضل الزواج من رجل فقير.

ولاقت التصريحات ردود فعل غاضبة، من رواد مواقع التواصل مع حديثها، إذ قال أحد مستخدمي «انستجرام»: «يا ريت تخلي كلامها بينها وبين نفسها»، وكتب آخر: «مدري ليه منهارين من ميساء مغربي والكلام اللي قالته عايزة ترجع للساحة بيه، بعد ما انسحب البساط منها».

هجوم على ميساء مغربي

وطالبت صاحبة حساب آخر بوقف تداول التصريحات التي تصيبها بالغضب الشديد: «لقاء ميساء مغربي ومقطعها ذاك وقفوا تنشرونه»، وكتبت أخرى لم تسعدها أيضًا كلمات الفنانة المغربية: «ميساء مغربي ما طلعت نفس شخصيتها بالمسلسل، ياريتها سدت فمها، وخلتني أتخيل شخصيتها بكيفي».

وبعد الهجوم على تصريحاتها ردت إحدى المتابعات لتدافع عن الفنانة المغربية، قائلة: «ميساء مغربي إنسانة مثقفة وعندها ثقة بنفسها، لذلك رأيها دائما له تأثير، لكن يبقى مجرد رأي، وناتج عن سنين عاشتها وتجارب شخصية خاضتها شكلت عندها هذه القناعة، وبالأخير آراءنا عبارة عن تجارب ومواقف عشناها».

تصريحات ميساء مغربي

كانت «الصراحة»، عنوان كلمات المغربية ميساء مغربي، خلال اللقاء، مؤكدة أن الرجل الفقير لن يفي بمتطلباتها المادية، لذلك سيكون هناك حالة من عدم التكافؤ بينهما، تنعكس على العلاقة، قائلة: «لن أتزوج رجل فقير، يهمني أن يكون الرجل مقتدر ماديًا، حتى لا أكون أعلى منه على أي من المستويات، فيجب أن يكون أعلى مني ثقافيًا وماديًا ونفسيًا وعقليًا».

ميساء المغربية: «أنا مع التعدد»

على عكس المتوقع أعلنت الفنانة المغربية عدم رفضها بأن تصبح زوجة ثانية، معتبرة أن ذلك أفضل من أن تعيش في حالة من الشك والتوتر طوال الوقت، إذ ترى أن هذا سيحدث عاجلًا أم أجلًا: «الرجل لا يكفيه امرأة واحدة، بل يكفيه امرأة واحدة تحبه وتهتم به، والاستقرار الأسري لا يعني بالضرورة وجود زوجة واحدة فقط في حياة الرجل، الأهم أن يكون مقتدر ماديًا، وأن يكون ناضجا بشكل كافٍ للتعامل مع التعدد».