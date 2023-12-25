غلق معدية مخالفة خلال حملة رقابية بالبحيرة

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، معدية نهرية تعمل على فرع رشيد أبو الخاوي، وذلك لعدم تجديد الترخيص.

وجاء قرار الغلق بعد حملة تفتيشية للوحدة المحلية على المعدية، حيث تبين عدم تجديد الترخيص لها، مما يشكل خطرًا على سلامة الركاب.

متابعة المعديات النهرية في البحيرة

كما شنت الوحدات المحلية حملات مماثلة، لمتابعة أعمال المعديات النهرية بنطاقها، حيث تم فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكل الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة، وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتأتي الحملات الرقابية على المعديات النهرية في إطار جهود محافظة البحيرة للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.