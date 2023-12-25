«هيئة جودة التعليم»: إصدار معايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية قريبا

أكّد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنَّه من الخطوات المهمة في عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقديم الهيئة قريبًا الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية، ومن ثم تلقي طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة.

اعتماد المؤسسات التدريبية وفق معايير مصرية

وأضاف «عشماوي»، خلال مؤتمر صحفي، بإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.

وأكّد رئيس الهيئة أنَّه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 أعطى للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الأزهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل أو التطوير الذاتي.

تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة

جدير بالذكر، أنَّه تمّ تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة، تتكون من كبار الخبراء والمتخصصين، وتمّ عقد أول اجتماع لها قبل أيام لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.

وعرضت اللجنة نماذج مختلفة من معايير اعتماد هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع النماذج العالمية المعمول بها في هذا المجال.

واختتم «عشماوي»، تصريحاته حول معايير المؤسسات التدريبية بأن هذه الخطوة سوف تقضي علي العشوائية في عمل المؤسسات التدريبية التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كل المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.