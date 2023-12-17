انخفاض أسعار الطماطم اليوم في الأسواق.. والبطاطس تسجل 18 جنيها

انخفضت أسعار الطماطم اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في مصر بمختلف الأسواق، وتتميز المنتجات المصرية من الخضراوات والفاكهة بجودتها العالية، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الطماطم اليوم

تراجعت أسعار الطماطم اليوم الأحد 17-12-2023، في الأسواق، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الطماطم اليوم وأهم أنواع الخضراوات، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الطماطم اليوم

تراجع سعر الطماطم اليوم في الأسواق بنحو 18.41%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 9.97 جنيه.

تراجع سعر الليمون البلدي اليوم في الأسواق بنحو 11.55%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15 جنيها.

تراجع سعر الملوخية اليوم في الأسواق بنحو 15.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 12.89 جنيه.

تراجع سعر ليمون أضاليا اليوم في الأسواق بنحو 0.76%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.66 جنيه.

تراجع سعر البطاطا اليوم في الأسواق بنحو 7.67%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 7.82 جنيه.

سعر البطاطس اليوم

تراجع سعر البطاطس اليوم في الأسواق بنحو 17.05%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 18 جنيها.

تراجع سعر الكوسة اليوم في الأسواق بنحو 9.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 13.98 جنيه.

تراجع سعر الباذنجان الرومي اليوم في الأسواق بنحو 19%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 10.27 جنيه.

تراجع سعر البسلة اليوم في الأسواق بنحو 4.96%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.8 جنيه.