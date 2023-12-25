هيئة جودة التعليم تطلق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنَّ هناك أهمية للتعليم التكنولوجي حاليا، متابعا أنَّ هناك خريجين كثر حاليا من التعليم الفني يعملون في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية سوف يفتح المجال لدرجات علمية جديدة وخاصة لطلاب البكالوريوس التكنولوجي على سبيل المثال الدكتوراه المهنية منها الفني والأكاديمي والماجستير المهني، مضيفا أن متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب ما يسمى بالتخصصات البينية فمثلا مجال إدارة المصانع أو المستشفيات تحتاج الى مواصفات معينة ومن ثم الإطار الوطني للمؤهلات يتطلب أن يكون الخريج حاصل على دراسات مختلفة وبينية.

التقدم للاعتماد إلكترونيا

وأضاف «عشماوي»، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء جميع عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.

وأشار إلى أنَّه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحة الدولية والتي يجب ان نتواكب معها، موضحًا أنَّ التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة.

إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات

وأكّد أنَّه يتمّ إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات، مشددًا على أنَّه يتمّ إعداد الإطار الوطني للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتمّ إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطني للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، مؤكّدًا أنَّه يتمّ مراجعة المؤهلات قبل إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات.