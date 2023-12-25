«تعليم القاهرة» تعلن بث شرح ومراجعات مادة «ICT» لـ4 صفوف دراسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بث مباشر لمراجعات مادة الكمبيوتر وICT للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الثانوي، عبر منصة البث المباشر في وزارة التربية والتعليم.

شرح ومراجعات مادة الكمبيوتر والـ ICT

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة في بيان، أنّ طلاب المرحلة الابتدائية بإمكانهم متابعة الشرح والمراجعة على منصة البث المباشر أيام الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الروابط التالية.

الصف السادس الابتدائي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1935&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الخامس الابتدائي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الرابع الابتدائي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0