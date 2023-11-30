اليوم آخر مهلة لتقديم حج الجمعيات الأهلية ومصدر يكشف موعد نتيجة القرعة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر 2023، هو آخر موعد لتلقي طلبات أعضاء المؤسسات والجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديًا، لافتة إلى أنَّ باب التقديم تمّ فتحه منذ الثلاثاء الموافق 14 من الشهر ذاته، ونرصد في السطور التالية، خطوات التقديم على حج الجمعيات الأهلية إلكترونيا وورقيا.

وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر هو موعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن أسعار حج الجمعيات الأهلية بفئاته الثلاث، خلال أيام وذلك بعد إقرار وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا

- الدخول على البوابة الموحدة للحج.

- اشتراط سداد الرسوم وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

- الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها.

- حال عدم صحة بيانات المتقدم، تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

- لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونيا، حال ثبوت عدم صحة البيانات.

تقديم حج الجمعيات الأهلية ورقيا

- توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

- استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم، «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية، والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم، أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية.

شروط أداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج موسم 1445 هجريا - 2023 ميلاديا، وهي:

- أن يكون المتقدم للحج عضو بجمعية أهلية ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون المؤسسة أو الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون موقع على المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية.

- ألا يكون سبق للمتقدم أداء الفريضة من قبل.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- لا يقل سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن طريق الجمعيات الأهلية عن 25 سنة.

- يستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.