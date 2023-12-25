المخرج محمد فاضل يشيد بـ«الوثائقية»: قناة محترمة احتفلت بعيد النصر

أشاد المخرج محمد فاضل، بقناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وقال «فاضل»، في منشوره عبر فيس بوك: «الوثائقية قناة مصرية محترمة، احتفلت بذكرى عيد النصر الذي تم إلغاء إجازته الرسمية».

وأضاف: «ذكرى عيد النصر هو رمز للمقاومة الشعبية لأهل بورسعيد ضد العدوان الثلاثي عام 1956، وهو الخروج الثاني والنهائي في نفس العام للاستعمار البريطاني من مصر».