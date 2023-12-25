المخرج محمد فاضل يشيد بـ«الوثائقية»: قناة محترمة احتفلت بعيد النصر
كتب:
يارا أشرف
01:54 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
قناة «الوثائقية»
أشاد المخرج محمد فاضل، بقناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.
وقال «فاضل»، في منشوره عبر فيس بوك: «الوثائقية قناة مصرية محترمة، احتفلت بذكرى عيد النصر الذي تم إلغاء إجازته الرسمية».
وأضاف: «ذكرى عيد النصر هو رمز للمقاومة الشعبية لأهل بورسعيد ضد العدوان الثلاثي عام 1956، وهو الخروج الثاني والنهائي في نفس العام للاستعمار البريطاني من مصر».