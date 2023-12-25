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المخرج محمد فاضل يشيد بـ«الوثائقية»: قناة محترمة احتفلت بعيد النصر

كتب:

يارا أشرف
01:54 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
قناة «الوثائقية»

قناة «الوثائقية»

أشاد المخرج محمد فاضل، بقناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وقال «فاضل»، في منشوره عبر فيس بوك: «الوثائقية قناة مصرية محترمة، احتفلت بذكرى عيد النصر الذي تم إلغاء إجازته الرسمية».

وأضاف: «ذكرى عيد النصر هو رمز للمقاومة الشعبية لأهل بورسعيد ضد العدوان الثلاثي عام 1956، وهو الخروج الثاني والنهائي في نفس العام للاستعمار البريطاني من مصر».

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