إصدارات تليفزيونية جديدة لـ«المتحدة» في 2023.. أبرزها الوثائقية

توسع وتطور طوال الوقت، تلك هي الاستراتيجية التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، داخل دائرة العمل، إذ تعمل على إطلاق مشاريع إعلامية من آنٍ لآخر، لتلبية اهتمامات الجمهور العربي، وبالتزامن مع إسدال الستار على عام 2023، فقد كان لهذا العام نصيبًا في أنّ يشهد خروج بعض الإصدارات الإعلامية الجديدة.

انطلاق قناة الوثائقية

في فبراير لعام 2023، انطلقت قناة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعد أول قناة وثائقية مصرية، ومنذ اليوم الأول لها، قدّمت عددًا كبيرًا من الأعمال الوثائقية المختلفة، والتسجيلات واللقاءات التاريخية والهامة، كما وثقت عددًا كبيرًا من الموضوعات السياسية والعلمية والاقتصادية والتاريخية، من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام الجديدة التي أُنتجت خصيصًا للقناة الوليدة.

هيكل.. سيرة الأستاذ

انفرادات عدّة، قدّمتها القناة الوثائقية، على مدار الشهور الماضية، لعل أبرزها حوار مع رشيد المصري، أحد أمراء تنظيم داعش، ووثائقي عن أدهم الشرقاوي، والكشف عن وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، من خلال الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي أنتجته القناة، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية هيكل، فضلًا عن مقاطع مصورة ومواد توثيقية عن انتصارات أكتوبر.

الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قال لـ«الوطن»، إنّ: «انطلاقة القناة الوثائقية جاءت في وقتها، وتعبّر عن تأريخ الماضي بكامله، سواء الشخصيات التاريخية أو التي أثرت في المجتمعات بصفة عامة، رياضية أو فنية أو سياسية إلى آخره، وتمثل تأصيلًا وتوثيقًا للأماكن وتواريخها ونشأتها ووجودها، وكل ما طرأ عليها من مستجدات».

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنّ القناة الوثائقية مكتبة موثقة مصورة للماضي بكل مكوناته وأيضًا للحاضر بكل أحداثه المهمة التي تُثرى المتلقي وتمده بالمعلومات وترفع درجات وعيه وإدراكه لكل ما يحيط به بين ماضيه وحاضره، وتجعل لديه قدرة على استشراف المستقبل، واصفًا إياها بقولها: «قناة تثقيفية تنويرية تأريخية للأماكن والأشخاص والأحداث، وتساعد في رفع درجات الوعى والاستنارة لدى الجميع».

إصدارات إعلامية جديدة

وبخلاف القناة الوثائقية، جرى الإعلان في 2023، عن إصدارات إعلامية جديدة، ومن المُقرر أنّ تخرج إلى النور قريبًا، منها قناة «إكسترا مشروعات»، لتنضم إلى قنوات قطاع القاهرة الإخبارية، ومن المُفترض أنّ ترصد كل المشاريع القومية التي شهدتها الدولة المصرية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعدادات الشركة المتحدة، إطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية في أقرب وقت، حيث كتب وقتها: «القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية فريق عمل رائع وإنجاز مهم نتمنى كل التوفيق لفريق العمل المميز لقناة القاهرة الإخبارية».

كما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق راديو القاهرة الإخبارية، إذ كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قريبا راديو القاهرة الاخبارية fm».